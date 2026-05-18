Wahlkreis Waiblingen CDU-Mann Siegfried Lorek sitzt künftig am Regierungstisch
Nach dem Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis Waiblingen ist der Winnender erneut zum Staatssekretär ernannt worden – künftig auch mit Kabinettsrang.
Nach dem Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis Waiblingen ist der Winnender erneut zum Staatssekretär ernannt worden – künftig auch mit Kabinettsrang.
Der für den Wahlkreis Waiblingen ins Südwest-Parlament gewählte Siegfried Lorek gehört auch der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg an. Der mit seiner Familie in Winnenden lebende CDU-Politiker bleibt Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Migration.