Einbruch in Waiblinger Geschäft Schmuck im Wert von 50 000 Euro erbeutet

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in Waiblingen reiche Beute gemacht. Sie schlugen ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts und entwendeten die Exponate in der Auslage.