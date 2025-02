Ist es möglich, in einem anderen Wahllokal abzustimmen? Alle wichtigen Fragen dazu beantworten wir in diesem Artikel.

Lukas Böhl 18.02.2025 - 08:28 Uhr

Wo finde ich mein Wahllokal?

Ihr Wahllokal ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben, die Sie per Post erhalten haben. Viele Gemeinden bieten außerdem ein Online-Verzeichnis an, in dem Sie Ihr Wahllokal finden können. Alternativ können Sie direkt beim Wahlamt nachfragen.