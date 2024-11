Hier erfahren Sie, wann die Wahllokale in den USA nach deutscher Zeit öffnen und schließen.

Lukas Böhl 05.11.2024 - 08:48 Uhr

Heute ist Wahltag in den USA, und auch in Deutschland wird das Ergebnis mit großer Spannung erwartet. Da die USA insgesamt neun Zeitzonen hat, öffnen die Wahllokale in den einzelnen Bundesstaaten mit einer zeitlichen Verzögerung von bis zu sieben Stunden. Die allerersten Wahllokale in den USA öffnen um 11 Uhr deutscher Zeit. Die meisten Wahllokale machen jedoch erst zwischen 13:00 und 14:00 Uhr auf. Die letzten Wahllokale, in Alaska und Hawaii, öffnen zwischen 17:00 und 18:00 Uhr deutscher Zeit.