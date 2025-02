Noch hängen vielerorts Wahlplakate. Doch darf man diese eigenmächtig entfernen oder sogar mitnehmen?

Lukas Böhl 26.02.2025 - 13:56 Uhr

In der Regel haben die Parteien ein bis zwei Wochen nach der Wahl Zeit, um die Plakate zu entfernen. Manchen geht das nicht schnell genug, andere hätten die Wahlplakate gerne als Souvenir. Doch was ist erlaubt – und was nicht?