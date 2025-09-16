Die Junge Union positioniert sich vor der Landtagswahl. Sorge bereiten den jungen Konservativen vor allem die finanziellen Aussichten ihrer Klientel.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Junge Union im Südwesten will sich vor der Landtagswahl 2026 für ein Führerschein-Bafög einsetzen, das die hohen Kosten für die Fahrschule abpuffert. „Wir wollen den Führerschein wieder für alle erschwinglich machen – indem wir einerseits die Kosten reduzieren und andererseits jungen Menschen beim Erwerb finanziell unter die Arme greifen“, sagte der Landesvorsitzende Florian Hummel unserer Zeitung. Teil der Idee: Jungen Menschen, die einen besonders erfolgreichen Abschluss haben, solle das Darlehen sogar teilweise erlassen werden, so die Forderung.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Wehrpflicht, Cannabis, WG-Garantie: Was die neue Regierung für junge Menschen plant

Wehrpflicht, Cannabis, WG-Garantie Was die neue Regierung für junge Menschen plant

CDU, CSU und SPD machen sich an die Arbeit. Was haben sie mit der jungen Generation vor? Ein Blick auf die Pläne für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Am Wochenende wird die Junge Union bei ihrem Landestag in Stutensee (Kreis Karlsruhe) über ihre Positionen zur Landtagswahl entscheiden. Zentrales Thema ist die finanzielle Zukunft der jüngeren Generation. „Wohlstand für alle: Dieses Aufstiegsversprechen, durch Fleiß und harte Arbeit Wohlstand aufbauen zu können, wieder mit Leben zu füllen, muss das zentrale Ziel der Politik für die junge Generation sein, gerade in Baden-Württemberg“, sagte Hummel. „Dazu wollen wir konkret die Grunderwerbsteuer für die erste selbst genutzte Immobilie abschaffen, Sparerfreibeträge erhöhen und eine echte Frühstartrente einführen.“

Wiedereinführung der Grundschulempfehlung

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Aufnahmeverfahren: Viertklässler aufgepasst! Das sind die Termine für Kompass 4

Neues Aufnahmeverfahren Viertklässler aufgepasst! Das sind die Termine für Kompass 4

Nach der umstrittenen Premiere im vergangenen Schuljahr ist der Kompass-4-Test überarbeitet worden. Wann wird es diesmal ernst für die Viertklässler?

Im Bildungsbereich spricht sich Hummel unverändert für eine Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung für alle Schularten – nicht nur fürs Gymnasium – aus. „Die Wiedereinführung war und ist vor allem im Interesse aller Schülerinnen und Schüler im Land, denen dadurch ein frühes Scheitern in unserem Schulsystem verhindert wird“, sagte Hummel. Jedes Kind müsse nach seinen individuellen Talenten und Begabungen gefördert werden.