Die Junge Union positioniert sich vor der Landtagswahl. Sorge bereiten den jungen Konservativen vor allem die finanziellen Aussichten ihrer Klientel.

Annika Grah 16.09.2025 - 10:44 Uhr

Die Junge Union im Südwesten will sich vor der Landtagswahl 2026 für ein Führerschein-Bafög einsetzen, das die hohen Kosten für die Fahrschule abpuffert. „Wir wollen den Führerschein wieder für alle erschwinglich machen – indem wir einerseits die Kosten reduzieren und andererseits jungen Menschen beim Erwerb finanziell unter die Arme greifen“, sagte der Landesvorsitzende Florian Hummel unserer Zeitung. Teil der Idee: Jungen Menschen, die einen besonders erfolgreichen Abschluss haben, solle das Darlehen sogar teilweise erlassen werden, so die Forderung.