Wahlprogramm der Linken: Neue Köpfe – alte Ideen

Die Linke stellt sich für die Landtagswahl am 8. März 2026 mit ihren traditionellen Themen auf. Zumindest hat das der Landesvorstand so vor. Wohnen und der Kampf gegen Armut stehen in dem Entwurf für das Wahlprogramm ganz vorne, den der Landesvorstand diese Woche veröffentlicht hat. Auch die Gesundheitsversorgung und Bildungsthemen spielen vorne mit. Am 18. und 19. Oktober sollen die Delegierten auf einem Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen darüber abstimmen.

2021 stand noch Klimaschutz ganz oben In dem Leitantrag, mit dem der Landesvorstand rund um die Landessprecher Sahra Mirow und Elwis Capece das Wahlprogramm einbringt, finden sich Ideen wie die Wohngemeinnützigkeit, eine Landeswohnbaugesellschaft oder ein Landesaktionsplan gegen Armut, mit der die Linke schon 2021 in den Landtagswahlkampf gezogen ist. Damals setzte die Partei allerdings auch auf neue Themen wie Klimaschutz, der es aktuell nur ins letzte Drittel des Leitantrags geschafft hat. Ebenfalls weit vorn standen 2021 die Kommunen und „Smart Cities“, als Idee einer intelligenten digitalen Stadt für alle mit einer soliden finanziellen Ausstattung für Kommunen. Und heute?

Obwohl die Partei einen hohen Mitgliederzulauf hat, kommt das neue Wahlprogramm mit klassischen linken Themen daher. Ein Sprecher der Partei erklärt, es sei in einem breiten Prozess unter Beteiligung aller neuen und alten Mitglieder erarbeitet worden. Wie bei der Bundestagswahl seien die Themen und Probleme aus Haustürgesprächen eingeflossen. Beim Schreiben des Entwurfs wurden Parteigremien eingebunden. „Dabei sind zahlreiche Anregungen aus Kreisverbänden und Landesarbeitsgemeinschaften in den jetzt veröffentlichten Entwurf eingeflossen.“ Wie in solchen Verfahren üblich, sind bereits Änderungsanträge eingetroffen, über die die Delegierten dann beim Parteitag entscheiden werden. Gut 60 seien schon eingegangen.

Aufstellung der Landesliste lief nicht ganz ruhig ab

Blüht den Linken also ein ähnlich turbulenter Parteitag wie bei der Aufstellung der Landesliste am 20. September? Statt einer Doppelspitze, wie im Sommer angekündigt, war dort überraschend ein Spitzentrio vorgestellt worden mit der Heidelbergerin Kim Bohnen auf Platz Eins. Der Vorstand begründete das thematisch: Kim Bohnen stehe für Wohnen, Amelie Vollmer für Gesundheit, Mersedeh Ghazaei für Bildung.

Obwohl sich Landessprecherin Sahra Mirow bemühte zu betonen, die Entscheidung sei „gemeinschaftlich und einvernehmlich“ gefallen, grummelte es bei der Landesvertreterversammlung an einigen Stellen. Der Vorschlag der Landesspitze wurde nicht widerspruchsfrei abgesegnet. Solche Hauruck-Aktionen bei der Aufstellung des Spitzenpersonals für den Wahlkampf sind höchst ungewöhnlich.

Die Wahl der Landesliste hätten viele Vertreter hingegen zum ersten Mal erlebt, sagte ein Sprecher der Partei. Die Delegierten beim Parteitag im Oktober seien allerdings alle schon länger im Amt.

Rasanter Mitgliederzuwachs

Die Linke hatte nach der erfolgreichen Bundestagswahl einen rasanten Mitgliederzuwachs erlebt. Zuletzt knackte die Partei die Marke von 10 000 Mitgliedern und zog damit bereits an der FDP vorbei, die zuletzt 8 800 Mitglieder zählte.

Doch so ein starker Mitgliederzuwachs stellt eine Partei auch vor Herausforderungen. Seit Jahresbeginn seien 6 000 neue Mitglieder aufgenommen worden. Sie sollen im Landtagswahlkampf eine aktive Rolle einnehmen. Denn die Linke setzt auch weiterhin stark auf Haustürwahlkampf. „Der riesige Mitgliederzuwachs gibt uns Rückenwind für den erstmaligen Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg,“ hofft Landessprecher Elwis Capece.

Umfragen sahen die Partei zuletzt bei sieben und acht Prozent. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2021 scheiterte die Partei noch klar an der Fünf-Prozent-Hürde: Mit nur 3,6 Prozent der Wählerstimmen verfehlte sie den Einzug in den Landtag.