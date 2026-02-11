Wahlprogramme zur Mobilität Gretchenfrage: Wie hältst du es mit dem Auto?
Die Parteien setzen vor der Landtagswahl bei der Frage, ob eine künftige Verkehrspolitik grüne Mobilität fördern soll, sehr unterschiedliche Akzente.
Die Parteien setzen vor der Landtagswahl bei der Frage, ob eine künftige Verkehrspolitik grüne Mobilität fördern soll, sehr unterschiedliche Akzente.
Die Haltung zum Auto ist für die Wahlkampfprogramme der Parteien nicht nur wirtschafts- sondern auch verkehrspolitisch eine Schlüsselfrage.