Wahlverlierer SPD Stuttgarter Basis: „Aufbruchstimmung gab es zuletzt bei Martin Schulz“
Die SPD verliert Wahl um Wahl. Das wirkt sich auch auf die Parteibasis in Stuttgart aus. Ist die „alte Dame“ noch zu retten?
Die SPD verliert Wahl um Wahl. Das wirkt sich auch auf die Parteibasis in Stuttgart aus. Ist die „alte Dame“ noch zu retten?
In vielen rustikalen Kneipen stellt die SPD keine Mehrheit am Tresen mehr. Die Arbeiter, die hier ihr Feierabendbier trinken, sind inzwischen überwiegend zur AfD abgewandert. Das zeigen die Statistiken zur Wählerwanderung, wo besonders in der Gruppe der Arbeiter der blaue Balken unermüdlich wächst während der rote schrumpft und schrumpft.