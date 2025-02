In diesem Ratgeber erklären wir noch einmal, wie man den Stimmzettel für die Bundestagswahl 2025 richtig ausfüllt.

Lukas Böhl 17.02.2025 - 11:05 Uhr

Der Stimmzettel für die Bundestagswahl besteht aus zwei Listen. In der linken Liste stehen die Wahlkreisbewerber in schwarzer Farbe, in der rechten Liste die Landeslisten der Parteien in blauer Farbe. Jeder Wähler hat genau zwei Stimmen. Pro Spalte darf also nur eine Stimme abgegeben werden. Ein Muster des Wahlzettels für Ihren Wahlkreis können Sie sich hier ansehen.