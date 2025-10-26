Wahnsinn Eltern-Chat Wie der Eltern-Chat nicht zur Nervenbelastung wird
Wer Kinder hat, kommt um Eltern-Chat-Gruppen für Klassen, Hobbies oder Geburtstage nicht herum. Doch nicht selten sind sie Zeitfresser und bergen Eskalationspotenzial.
Elias vermisst sein Mathebuch. Ist das zufälligerweise bei jemandem aufgetaucht?“
