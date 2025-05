An der Rundsporthalle in Waiblingen hat eine Passantin 13 ausgesetzte Wellensittiche gefunden. Der Tierschutzverein kümmert sich nun um die Tiere, und die Polizei ermittelt.

Chris Lederer 13.05.2025 - 08:49 Uhr

In einem herrenlosen Karton an der Rundsporthalle in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat eine Passantin am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr insgesamt 13 Wellensittiche entdeckt. Die Tiere waren offenbar ausgesetzt worden. Der Tierschutzverein Waiblingen nahm sich der Vögel an, versorgte sie und brachte sie in Sicherheit.