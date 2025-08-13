Die Polizei wollte ihn stoppen, doch der 18-Jährige dachte nicht ans Anhalten. Als die Beamten ihn einholten, eskalierte die Situation.

Erst Gas gegeben, dann ausgerastet. Ein 18-Jähriger wollte sich am Dienstagabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis)offenbar nicht von der Polizei stoppen lassen – und verletzte dabei einen Beamten. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der junge Mann gegen 18.30 Uhr im Schlesierweg mit seinem E-Scooter deutlich zu flott unterwegs, als eine Streife ihn kontrollieren wollte.

Doch anstatt stehen zu bleiben, trat er die Flucht an – elektrisch angetrieben, aber wenig erfolgreich. Die Polizei holte ihn rasch ein. Doch selbst nach dem Anhalten klammerte sich der Fahrer an seinen Scooter wie an den letzten Rest Selbstbestimmung. Als ein Beamter nach dem Lenker griff, beschleunigte der 18-Jährige erneut und traf den Polizisten am Bein. Dieser wurde leicht verletzt.

Der E-Scooter wurde sichergestellt, der Fahrer angezeigt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.