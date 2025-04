Weil sie bei der Einfahrt in den Bahnhof Neustadt-Hohenacker in Waiblingen einen Mann auf den Gleisen bemerkt hat, musste eine Zugführerin ihre S-Bahn voll abbremsen. Warum sich der Mann in Gefahr begeben hat, lesen Sie hier.

Jürgen Veit 16.04.2025 - 14:00 Uhr

Weil er über die Gleise gelaufen war, hat ein 70 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen eine Zugführerin der S-Bahnlinie 3 im Bahnhof Neustadt-Hohenacker in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu einer Notbremsung gezwungen. Laut der Polizei wird gegen den Mann nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.