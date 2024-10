Alkoholfahrt endet in Polizeigewahrsam

Ein 41-Jähriger verweigert nach einer Alkoholfahrt in Waiblingen die Blutentnahme und leistet Widerstand. Im Krankenhaus eskaliert die Situation.

cl 10.10.2024 - 08:21 Uhr

Ein 41-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 2.40 Uhr mit seinem Skoda in der Schorndorfer Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer eine erhebliche Menge Alkohol intus hatte.