Das Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen ist eine Anlaufstation für viele Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis. Seit Monaten wird der Gebäudekomplex im Rahmen der Immobilienkonzeption des Landkreises umfassend saniert.

Das hat erhebliche Folgen und Einschränkungen für all jene, die die Eingänge ansteuern möchten. So ist für die Bauarbeiten an den Außenanlagen zwischen dem alten Gebäude und dem neuen Landratsamt bereits der Fußweg gesperrt – also konkret der Weg vom Waiblinger Friedhof hinunter zur Zulassungsstelle. „Je nach Verlauf der Bauarbeiten ist mit einer Sperrung bis voraussichtlich Ende Juni zu rechnen“, teilt die Pressesprecherin des Landrats mit.

Tiefgarage wird kurzfristig gesperrt

Ihre Empfehlung: Wer zu Fuß zwischen Friedhof und Landratsamt beziehungsweise der Waiblinger Innenstadt unterwegs ist, kann die Umleitung über den Adolf-Bauer-Weg und die Mayenner Straße nutzen. Diese Alternative ist ausgeschildert. „Bitte beachten Sie: Einen barrierefreien Weg gibt es über die Alte Rommelshauser Straße und die Mayenner Straße.“

Ganz aktuell verkündet die Behörde eine Einschränkung für Autofahrer, die zum Landratsamt gelangen wollen: An diesem Wochenende, also von diesen Freitag, 20. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, ist eine kurzfristige Sperrung der Tiefgarage am Alten Postplatz 18 erforderlich. Grund hierfür sind Restarbeiten am Rolltor. Ab Montag, 23. Februar, steht die Tiefgarage wieder zur Verfügung.

Deutlich länger dauert eine andere Maßnahme: Der Fußweg zwischen dem Waiblinger Friedhof und dem Polizeirevier muss von Montag, 23. Februar, an für vier Wochen gesperrt werden. Wer vom Friedhof zur Polizei gelangen möchte, kann die Umleitung über die Mayenner Straße nutzen. Vom Alten Postplatz aus führt der Weg zur Polizei an der Michaelskirche entlang durch den Park in Richtung Schorndorfer Straße und AOK, von dort dann weiter über die große Kreuzung zur Polizei.

Und noch eine Konsequenz aus den aktuellen Bauaktivitäten: Da nun die Arbeiten an den Außenanlagen rund um das Erweiterungsgebäude des Landratsamts am Alten Postplatz 18 in die finale Phase starten, muss der Fußweg von der Ampel an der Villa Roller, also dem Jugendzentrum, zum Haupteingang des Gebäudes gesperrt werden.

Ziel ist ein möglichst schneller Abschluss der Restarbeiten. Der Zugang ins Gebäude führt in dieser Zeit über die Tiefgarage. „Nach aktuellem Stand gilt dies bis Ende Juni“, so die Sprecherin des Rems-Murr-Kreises. Dann sollen die Arbeiten an den Außenanlagen fertig gestellt sein.

Bunte Markierungen zur Orientierung

Das Landratsamt hat bereits vor einigen Wochen am Alten Postplatz bunte Bodenmarkierungen angebracht, um den Bürgerinnen und Bürgern die Orientierung angesichts der Baustelle zu erleichtern. Die Markierungen zeigen den Weg zu den Anlaufstellen mit dem meisten Kundenkontakt. Dazu gehören diese Abteilungen: