Waiblingen Baustelle des Landratsamts: Tiefgaragen-Sperrung und Umleitungen für Fußgänger
Erweiterungsbau der Kreisbehörde am Alten Postplatz in Waiblingen: Der Fußweg vom Friedhof zur Polizei wird von Montag an für vier Wochen gesperrt.
Das Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen ist eine Anlaufstation für viele Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis. Seit Monaten wird der Gebäudekomplex im Rahmen der Immobilienkonzeption des Landkreises umfassend saniert.