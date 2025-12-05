Waiblingen Diese Ausstellung bringt bunte Blütenpracht in graue Wintertage
Farbenrausch für triste Wintertage: Die Galerie Schäfer in Waiblingen zeigt großformatige Blumenbilder der Künstlerin Cosima Gerner.
An grauen Herbst- und Wintertagen freut sich das Auge über jeden Farbtupfer. Deshalb fahren Ursula und Michael Schäfer, die in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in der Lange Straße eine kleine Galerie mit Café betreiben, für die Besucher ihrer aktuellen Ausstellung die Blütenpracht eines ganzen Sommers auf. Unter dem Titel „Flüsterrascheln“ zeigen sie in ihrer Galerie bis zum 18. Januar großformatige Blumengemälde der Künstlerin Cosima Gerner.