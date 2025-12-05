 
Waiblingen: Diese Ausstellung bringt bunte Blütenpracht in graue Wintertage

Waiblingen: Diese Ausstellung bringt bunte Blütenpracht in graue Wintertage
Rosen, Hortensien, Malven: Cosima Gerner zeigt in der Galerie Schäfer die Blütenpracht des Sommers. Foto: Gottfried Stoppel

Farbenrausch für triste Wintertage: Die Galerie Schäfer in Waiblingen zeigt großformatige Blumenbilder der Künstlerin Cosima Gerner.

An grauen Herbst- und Wintertagen freut sich das Auge über jeden Farbtupfer. Deshalb fahren Ursula und Michael Schäfer, die in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in der Lange Straße eine kleine Galerie mit Café betreiben, für die Besucher ihrer aktuellen Ausstellung die Blütenpracht eines ganzen Sommers auf. Unter dem Titel „Flüsterrascheln“ zeigen sie in ihrer Galerie bis zum 18. Januar großformatige Blumengemälde der Künstlerin Cosima Gerner.

 

„Die Leute, die in die Galerie kommen, genießen das sehr und fühlen sich wie im Garten“, ist Ursula Schäfers Beobachtung. Tatsächlich erzeugen die großformatigen Acrylbilder, die Gerner mit kraftvollen Pinselstrichen auf die Leinwand bringt, eine Wohlfühl-Atmosphäre, die ein bisschen gegen den Winterblues hilft und für positive Stimmung sorgt.

Kunst war schon zur Schulzeit Cosima Gerners Ding: Am Remstal-Gymnasium in Weinstadt belegte sie in der Oberstufe den Kunst-Leistungskurs. „Damals bin ich oft mit Bleistift, Pinsel und Zeichenbrett losgezogen, sie waren meine ständigen Begleiter“, sagt Gerner. Ihre Motive fand sie im Italienurlaub ebenso wie in Südfrankreich oder in und um ihre Heimatstadt Backnang. Nach dem Abitur studierte sie Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung, Wirtschaft und Technik in Pforzheim. Schwerpunkte legte sie dabei auf die Bereiche Grafik-Design, Ausstellungsdesign und Malerei.

Seit dem Ende ihres Studiums im Jahr 1993 arbeitet Cosima Gerner als Grafik-Designerin und freischaffende Künstlerin. Oft malt sie Blumen, sie bringt aber auch Bäume, Gräser, Wasser oder Alltagsgegenstände auf die meist großformatige Leinwand vor sich. „Meine Bilder fangen Farben und Stimmungen ein“, sagt die Künstlerin. Ein Ziel dabei sei auch, dem Betrachter ein Gefühl von Leichtigkeit zu vermitteln. Gerner malt meist in ihrem Atelier in Leutenbach. Oft dienen ihr Bilder, die sie mit ihrem Handy aufgenommen hat, als rasche Skizze. Von dieser ausgehend abstrahiert sie mal, mal geht sie ins Detail.

Plein-Air-Malerei: mit der Leinwand ins Feld

In Cosima Gerners großformatige Gemälde kann man geradezu eintauchen. Foto: Gottfried Stoppel

Manchmal zieht es Cosima Gerner auch zum Malen ins Freie. Dann setzt sie sich mit ihrer Leinwand mitten in ein Feld. „Plein-Air-Malerei ist die intensivste Form des Malens“, findet die Künstlerin: „Man verbindet sich mit der Umgebung und verschmilzt mit ihr zu einer Einheit. Man hat das Gefühl, selbst die Tierchen, die überall kriechen und flattern, gesellen sich zu einem.“

Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Schäfer zeigt ausschließlich Bilder von Blumen in all ihrer Pracht: dunkelrote Rosen, Pfingstrosen in zartem Rosa, blaue Hortensien, Dahlien. Cosima Gerner will sie nicht einfach abbilden, sondern für den Betrachter erlebbar machen.

Die Ausstellung in der Galerie Schäfer, Lange Straße 9 in Waiblingen, ist bis 18. Januar zu sehen. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.

