Wegen der Großbaustelle an der Kreisbehörde sind bis Februar einige Umwege in Richtung Waiblinger Innenstadt erforderlich.

Das Rems-Murr-Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen ist Anlaufstelle für viele Menschen aus dem Landkreis, etwa was Führerscheine und Zulassungen betrifft. Die meisten kommen vom Postplatz selbst her, manche wählen auch den Fußweg von oben her. Dieser Weg ist überdies für zahlreiche Anwohner aus dem Friedhofsviertel der kürzeste Fußweg zur Waiblinger City, etwa zur Michaelskirche oder in Richtung Marktplatz.

Damit ist allerdings in den kommenden Monaten Schluss. Die Pressestelle der Kreisbehörde meldet im Zusammenhang mit der aktuellen Baustelle am Alten Postplatz: „Der Durchgang vom Friedhof zur Waiblinger Innenstadt ab 24. November gesperrt.“

Sanierung des Hochhauses kommt gut voran

Seit vielen Monaten wird das Landratsamt am Alten Postplatz im Rahmen der Immobilienkonzeption des Kreises umfassend saniert. Nach Angaben der Presseabteilung kommt die derzeitige Sanierung des Hochhauses gut voran. Doch für die Bauarbeiten an den Außenanlagen zwischen dem alten und dem neuen Gebäude muss nun der Fußweg zwischen dem Friedhof und der Kfz-Zulassungsstelle gesperrt werden.

Der Start der Maßnahme ist für den Beginn der kommenden Woche, also Montag, 24. November, geplant – mit der Einschränkung: „Wenn das Wetter mitmacht.“ Je nach Verlauf der Bauarbeiten ist mit einer Sperrung von mehreren Monaten zu rechnen, „Stand jetzt bis ungefähr Februar 2026“.

Wer in den kommenden Wochen also zu Fuß zwischen Friedhof und Landratsamt beziehungsweise der Waiblinger Innenstadt unterwegs ist, kann die Umleitung über den Adolf-Bauer-Weg und die Mayenner Straße nutzen. Diese wird zum Start der Baumaßnahme ausgeschildert. Die meisten wählen ohnehin den barrierefreien Weg noch oberhalb des Friedhofs, dann die Alte Rommelshauser Straße und die Mayenner Straße hinunter bis zur großen Postplatz-Kreuzung.

Neue Markierungen zur Orientierung am Alten Postplatz

Um die derzeit durchaus verwirrende Wegeführung in Richtung Kreisbehörde zu entwirren, hat das Landratsamt mittlerweile am Alten Postplatz bunte Bodenmarkierungen angebracht. Diese Markierungen sollen den Bürgerinnen und Bürgern die Orientierung angesichts der Baustelle erleichtern. Die Markierungen zeigen den Weg zu den Anlaufstellen mit dem meisten Kundenkontakt. Dies sind: