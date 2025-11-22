Wegen der Großbaustelle an der Kreisbehörde sind bis Februar einige Umwege in Richtung Waiblinger Innenstadt erforderlich.
Das Rems-Murr-Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen ist Anlaufstelle für viele Menschen aus dem Landkreis, etwa was Führerscheine und Zulassungen betrifft. Die meisten kommen vom Postplatz selbst her, manche wählen auch den Fußweg von oben her. Dieser Weg ist überdies für zahlreiche Anwohner aus dem Friedhofsviertel der kürzeste Fußweg zur Waiblinger City, etwa zur Michaelskirche oder in Richtung Marktplatz.