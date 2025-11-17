Wo wird 2026 gespart, wo wird Geld ausgegeben? Die Waiblinger Stadträte haben da unterschiedliche Ideen. Beim Remstalradweg aber ist sich das Gremium ziemlich einig.
Wofür die Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) im kommenden Jahr Geld ausgibt und wofür nicht, darüber entscheidet der Gemeinderat Mitte Dezember. Bei einigen Themen haben die Fraktionsvorsitzenden in ihren Haushaltsreden nun die Marschrichtung vorgegeben. Um mehr Einnahmen zu generieren, schlägt die SPD-Fraktion beispielsweise eine Übernachtungssteuer nach dem Vorbild anderer Kommunen vor. „Eine moderate Abgabe auf Übernachtungen trifft nicht die Einheimischen, sondern jene, die unsere Infrastruktur und kulturellen Angebote nutzen – und die in der Regel auch bereit sind, einen kleinen Beitrag zur Finanzierung dieser Qualität zu leisten“, argumentierte Bettina Süßmilch (SPD).