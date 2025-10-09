Ein Vierteljahrhundert ist schon eine ganz schön lange Zeit: Man wird zum neuen Erdenbürger, entwickelt sich vom Baby zum Kleinkind, es folgen Kindergarten, Schule, Ausbildung oder Studium – und schon steht man als Twen mitten im Leben und hat im Beruf womöglich schon gut Fuß gefasst. Und in seinem Leben bereits zigtausende Songs gehört und zu ihnen auch schon getanzt.

Beispielsweise im Kulturhaus Schwanen an der Winnender Straße in Waiblingen. Dort wird an diesem Samstag tatsächlich ein Vierteljahrhundert gefeiert – wobei die Gäste selbst altersmäßig mit Sicherheit schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte drüber liegen. Es ist ein besonderer Abend, eine Jubiläumsparty: Denn DJ Andy legt seit dem Jahr 2000 regelmäßig im Waiblinger Schwanen auf und sorgt dafür, dass dort die Tanzfläche vibriert.

DJ-Karriere von Andreas Dressler begann 1987 in Lüneburg

Hinter DJ Andy verbirgt sich der 63-jährige Andreas Dressler. In seinem Brotberuf ist er auch nicht hauptamtlicher Plattenjongleur und Mischpultbearbeiter, sondern als Erzieher für Hörgeschädigte bei der Paulinenpflege in Winnenden tätig. Doch seine große Leidenschaft sind die silbernen Scheiben – wobei er als Discjockey natürlich schon deutlich länger als jene 25 Jahre unterwegs ist, die er nun im Schwanen feiert.

Seine ersten Versuche unternahm Andreas Dressler, der im Schorndorfer Stadtteil Schornbach aufgewachsen ist, im hohen Norden – dorthin hatte es ihn der Liebe wegen und durch seinen Zivildienst verschlagen. 1987 durfte er in der Oldie-Kneipe Pupasch in Lüneburg erstmals als Aushilfe ran an den Plattenteller. Später beschallte er sogar in Hamburg auf der legendären Reeperbahn in St. Pauli die Gäste bis in die frühen Morgenstunden.

In den CD-Koffern gibt’s genügend Reserve für knackige Songs. Foto: Team Schwanen

Erfahrungen, von denen er nach der Rückkehr in den Rems-Murr-Kreis profitierte. In Sulzbach an der Murr lockte er die tanzfreudigen Massen in die legendäre Diskothek Belinda, in seiner Heimat Schorndorf war die Manufaktur Anlaufstation für Rockfreunde aus dem Remstal.

Doch viele kennen ihn vor allem als Plattenaufleger in Waiblingen. Vor 25 Jahren begann dort in der kleinen Luna Bar, die später zur Kneipe Fidels Fritz wurde, die Historie von DJ Andy im Schwanen. So alle ein, zwei Monate legt er im Schwanen auf, und der Saal ist immer voll, und die Gäste lassen ihre Haare fliegen (sofern vorhanden), wenn Dressler Songs von AC/DC, Knaller wie Melissa Etheridges „Like the Way I do“ oder „I was made for loving You“ von Kiss lautstark durch die Boxen in Richtung Tanzfläche haut.

Denn sein Markenzeichen ist Musik aus den 70ern, 80ern und den 90er Jahren – konsequent und stilvoll von der guten, alten CD. „Keine Playlist, keine USB-Sticks – echte Tracks, echte Übergänge, echtes Handwerk“, verspricht DJ Andy: „Eine CD in der Hand zu halten, ist doch viel besser als so ein Mausklick.“

Lightshow, Nebelmaschine, CD-Koffer

Von einer Hirnblutung und einem Schlaganfall vor fünf Jahren hat Dressler sich weitgehend erholt. „Danach musste ich das Laufen wieder lernen und habe eine Weile auf dem rechten Ohr nichts mehr gehört, das ist für einen DJ natürlich tödlich“, erklärte er vor einiger Zeit in einem Interview mit unserer Redaktion.

Doch nun steht dem Event in Waiblingen nichts mehr im Weg. „Der Schwanen wird zur Disco-Zeitmaschine, inklusive Lightshow, Nebelmaschine und CD-Koffern mit über 400 Tracks, handverlesen vom Meister selbst“, heißt es in der Ankündigung. „25 Jahre DJ Andy@Schwanen – Die große Jubiläumsdisco“ ist die Party überschrieben, die an diesem Samstag, 11. Oktober, um 21 Uhr beginnt. Karten im Vorverkauf beim Veranstalter (www.kulturhaus-schwanen.de) und eventuell auch an der Abendkasse.