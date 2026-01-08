Erste Erkundungsbohrungen für den in einigen Jahren anstehenden Abriss samt Neubau der Brücke über die Bundesstraße 14 bei Kernen-Rommelshausen. Beginn ist am Montag, 12. Januar.
08.01.2026 - 15:00 Uhr
Die Brücke über die B 14, auf der Kreisstraße von Waiblingen her kommend, befindet sich zwar nahe des Ortseingangs der Gemeinde Kernen (Rems-Murr-Kreis); der Bahnhof Rommelshausen liegt nur rund 200 Meter entfernt. Dennoch gehört diese Überquerung, was vermutlich nur wenige der hier täglich fahrenden Pendler wissen, noch zur Gemarkung der Kreishauptstadt Waiblingen.