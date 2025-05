Die direkt am Waiblinger Marktplatz gelegene Buchhandlung wird mit dem Gütesiegel „LeseEule in Gold“ ausgezeichnet – auch weil sie besondere Bücherwünsche erfüllt.

Dirk Herrmann 20.05.2025 - 15:00 Uhr

Die vergleichsweise eher kleine, schnucklige Buchhandlung Taube, direkt hinter dem Justitia-Brunnen am Waiblinger Marktplatz gelegen, kann sich freuen. Sie ist mit der „LeseEule in Gold“ ausgezeichnet worden. Nur zwei weitere Buchhandlungen in Baden-Württemberg werden in diesem Jahr damit bedacht. Sie erhalten jeweils einen Veranstaltungszuschuss in Höhe von 500 Euro.