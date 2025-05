Klimaaktivistin Louisa Schneidern in der Region Stuttgart „Über mir sind brennende Vögel geflogen“

Louisa Schneider ist für Greenpeace an fünf Klima-Kipppunkte des Planeten gereist. Was der Klimawandel bedeutet, wird ihr dabei erst richtig bewusst. Ihre Eindrücke schildert sie bei Live-Shows in der Region Stuttgart.