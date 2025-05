Wenn die nach der Sommerpause startende Kultursaison 2025/26 ähnlich prächtig und farbenfroh ausfällt, wie es das gerade erschienene Programmheft verspricht, dann dürfen sich die Theater- und Konzertfreunde auf abwechslungsreiche und spannende Abende im Waiblinger Bürgerzentrum freuen.

Die Stadt Waiblingen setzt damit weiterhin auf ein exquisites kulturelles Angebot: Man halte „auch in finanziell herausfordernden Zeiten“ an dieser Strategie fest, erläutert der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf in seinem Geleitwort zu den Darbietungen. „Denn Kultur ist kein ,nice to have’, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil unseres stadtgesellschaftlichen Lebens und des Bildungsangebots.“ Und, so darf man anfügen, es ist dem Status der Hauptstadt des Rems-Murr-Kreises auch angemessen.

Lesen Sie auch

Ein Abend über die Malerin Frida Kahlo

Großen Zulauf versprechen natürlich einmal mehr deutschlandweit profilierte Stars aus Film und Fernsehen. Mit einer multimedialen Konzertlesung zu Gast in Waiblingen ist Suzanne von Borsody. Sie kennt man aus Filmen wie dem Kino-Welterfolg „Lola rennt“, aus Doris Dörries „Bin ich schön?“, aus „Hanni und Nanni“ oder als Hexe Rumpumpel in „Die kleine Hexe“. In Waiblingen zeichnet von Borsody gemeinsam mit dem Trio Azul am 24. Oktober ein vielschichtiges Porträt der Malerin Frida Kahlo.

„Morgen und Abend“: Konzertlesung am 30. April 2026 mit Hideyo Harada (Klavier) und Devid Striesow als Rezitator. Foto: Arens Schult

Ebenso weithin bekannt, etwa als Saarbrücker „Tatort“-Kommissar, ist Devid Striesow. Er liest am 30. April 2026 aus „Morgen und Abend“ nach dem Roman des Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse.

Zu den herausragenden internationalen Künstlerinnen und Künstlern gehört der deutsch-niederländische Cabaretstar Sven Ratzke, er präsentiert am 9. März 2026 seine „Marlene“, mit der er im vergangenen Jahr in New York Furore machte. Die junge französische Mezzosopranistin Axelle Saint-Cirel, mit den Stuttgarter Philharmonikern zu Gast am 30. November, hat bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 die französische Nationalhymne vorgetragen.

Auch diverse Theater-, Opern- und Ballettklassiker sind in Waiblingen zu sehen – so „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen, „Macbeth“ von William Shakespeare, „Carmen“ von Georges Bizet und Tschaikowskys „Schwanensee“. Die Compagnie Bodecker und Neander bringt mit „Déjà-vu?“ die Kunst der Pantomime ins Bürgerzentrum, und die Badische Landesbühne Bruchsal präsentiert am 16. Januar 2026 das Abiturthema „Heimsuchung“.

Zur aktuellen Ausstellung „Cover Love(r)“ in der Galerie Stihl passt die Aufführung „Die drei ??? – Das Kabinett des Zauberers“ am 24. Februar 2026 – dann allerdings ist die Präsentation in der Galerie längst Geschichte. Mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg und dem preisgekrönten Klavierensemble Trio E.T.A. präsentieren sich großartige junge Ensembles auf dem Weg nach oben.

Eric Gauthiers Tanzgala erneut im Bürgerzentrum

Der Mädchenchor der Regensburger Domspatzen verzaubert den Advent. Auch langjährige Partner wie Eric Gauthier (zwei Abende im Mai 2026) und das Waiblinger Kammerorchester kehren in den Ghibellinensaal zurück.

Der Abo-Verkaufsstart ist am Montag, 19. Mai, der Einzelverkauf am 2. Juni. Das Konzert- und Theaterprogramm ist ab sofort unter anderem in der Waiblinger Touristinformation (i-Punkt) erhältlich. Online finden Sie es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de.