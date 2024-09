Die lange Einkaufsnacht „Waiblingen leuchtet“ lädt am 4. Oktober zum flanieren ein. Auch ein Programm aus Musik, Ausstellungen und Lichtershows ist geboten. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Die historische Altstadt in Waiblingen erstrahlt am Freitag, 4. Oktober, ein weiteres Mal in buntem Licht. Von 19 bis 23 Uhr findet unter dem Motto „Waiblingen leuchtet“ wie jedes Jahr in der gesamten Innenstadt eine lange Einkaufsnacht statt, die von einem Kulturprogramm und erleuchten Gassen und Gebäuden umrahmt wird.

Bunte Illuminationen

Auf der Rathausfassade in der Kurzen Straße können Besucher eine Licht-Video-Show betrachten. Rund 500 Quadratmeter ist die Fläche groß, auf der die Präsentation mit dem Titel „Waiblingen – Schön, Dich zu sehen“ gezeigt wird. Auch ein interaktives Videospiel wird es geben. Zudem erstrahlen weitere 20 Hausfassaden in farbenfrohem Licht.

Kunstaktionen

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Kunstausstellung „Papier ist (un-)geduldig“ in der Michaelskirche am Alten Postplatz. Die Papierkünstlerin Angela Glajcar präsentiert dort außergewöhnlich beleuchtete Papierobjekte und Installationen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Werke von Sophie Casado und Fotografien des Waiblingers Peter Oppenländer, die sich kreativ mit dem Thema Papier auseinandersetzen.

In der Kunstschule Unteres Remstal können Interessiere selbst kreative Kunstwerke mit Neonfarben gestalten. Dort gibt es auch eine alkoholfreie Cocktailbar und Loungemusik. Die Galerie Stihl Waiblingen präsentiert eine Pop-up-Ausstellung mit einem Blick auf 16 Jahre Galerie-Geschichte.

Ausstellungen und Führungen

Bei Führungen auf den Hochwachtturm können die Besucher das erleuchtete Waiblingen von oben betrachten. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Vorverkauf startet am 2. Oktober ab 18 Uhr online unter www.waiblingen.de/erlebnisse. Im Haus der Stadtgeschichte finden von 19 Uhr an im (Halb-)Stundentakt Taschenlampenführungen statt. Kinder ab sechs Jahren können das Museum im Dunkeln und mit ihren mitgebrachten Taschenlampen erkunden.

In der Galerie im Kameralamt, Lange Straße 40, präsentieren die Stipendiatinnen des Staufer- und Salier-Gymnasiums Waiblingen die Ergebnisse ihres fast vierwöchigen Atelieraufenthaltes.

Musik und Tanz

Der Eva Mayr-Stihl-Platz soll zum Zentrum von Kunst, Licht und Unterhaltung werden. Neben der musikalischen Begleitung durch die „Birds Band“ erwartet die Besucher eine Lichtshow um 19.30 Uhr und 22.30 Uhr sowie eine Feuershow um 21 Uhr. Auf dem Alten Postplatz gibt es eine Kinderdisco und verschiedene Tanzpartys für die ganze Familie. Das Saxophon-Ensemble „Saxissimos“ der Musikschule Unteres Remstal spielt bekannte Stücke aus Film, Rock, Pop und Jazz.

Gitarrenmusik gibt es gleich zwei Mal: Die „Galloping Guitars“ stellen unter der beleuchteten Fassade des Raumausstatters Kuppinger an der Ecke der Langen Straße 17 ihr Programm vor. Und die drei Gitarristen des Trios „Zaitensprung“ bringen die Arkaden des Alten Rathaus zum Klingen.

Essen und Trinken

Bei der Craftbier-Brauerei SinghBräu an der Ecke der Schmidener und Langen Straße erwartet die Besucher eine Auswahl an Fassbier und Bierspezialitäten aus Weilheim an der Teck. Vor der Buchhandlung Osiander am Marktdreieck gibt es heiße Getränke, Cocktails sowie Waffeln und Fingerfood, auf dem Rathausvorplatz werden Pasta-, Linsen- und Maultaschen-Gerichte serviert.

Auch regionale Wengerter sind vertreten: Die Weingüter Kuhnle und Schmalzried bewirten mit einer Auswahl an Wein sowie anderen alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Unter den Arkaden des Alten Rathauses ist das Bioweingut Häußermann als „Leuchtende Weinlaube“ vertreten. Das Weingut Escher betreibt an der Touristinfo einen Ausschank mit Wild Gin & Tonic sowie einer kleinen Auswahl an Weinen.