Am 22. März um 20.30 Uhr wird es dunkel – für eine Stunde setzen Städte weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz. Auch Waiblingen macht mit und ruft zur Beteiligung auf.

Frank Rodenhausen 18.03.2025 - 13:05 Uhr

Die Stadt Waiblingen will sich auch in diesem Jahr an der globalen Umweltaktion „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF) beteiligen und ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv einzubringen. Am Samstag, 22. März, um 20.30 Uhr heißt es weltweit: „Licht aus!“ – um ein eindrucksvolles Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzen.