Ein 44-Jähriger schlägt im Streit mit zwei Unbekannten zu. Diese werfen daraufhin den Rucksack des Widersachers ins Gleisbett. Die Polizei sucht nun die mutmaßlichen Opfer.

Jürgen Veit 16.06.2025 - 14:00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung, die am Samstagnachmittag am Bahnhof in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zwischen einem 44 Jahre alten Mann und einem bislang Unbekannten entbrannt sein soll.