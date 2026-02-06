Waiblingen: Neuer Kommandant für die Waiblinger Feuerwehr

Elf männliche Bewerber haben sich für den Posten als Kommandant der Waiblinger Feuerwehr interessiert – nun hat der Gemeindrat Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) seine Wahl getroffen. Der neue Leiter der Feuerwehr ist der 51-jährige Carsten Ohsberger, der derzeit bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart arbeitet. Er folgt auf die Kommandantin Ann-Sophie Elsenhans, die zur Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg gewechselt hat. Ann-Sophie Elsenhans war erst vor zwei Jahren zur Kommandantin gewählt worden.

Carsten Ohsberger ist als hauptamtlicher Kommandant der Feuerwehr Waiblingen der Leiter des Geschäftsbereichs Brand- und Bevölkerungsschutz. Nach einer Ausbildung und Berufstätigkeit als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer kam Ohsberger zur Flughafenfeuerwehr Stuttgart. Später wechselte er zur Branddirektion Stuttgart. Dort hat er die feuerwehrtechnischen Ausbildungen absolviert und war unter anderem im Einsatzdienst, als Ausbilder, im Leitungs-, Inspektions- und Direktionsdienst auf den Berufsfeuerwehrwachen und zuletzt als stellvertretender Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums tätig.

Immer wieder muss die Feuerwehr Waiblingen Großbrände löschen, hier zum Beispiel 2025 im Gewerbegebiet Eisental. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Weil die Bedeutung des Brand- und Bevölkerungsschutzes immer mehr zunimmt, hat die Stadt Waiblingen sich dazu entschlossen, die bisherige Abteilung Brand- und Bevölkerungsschutz aus dem Geschäftsbereich Ordnung herauszulösen und zu einem eigenständigen Geschäftsbereich zu machen. Die Stelle des hauptamtlichen Kommandanten der Feuerwehr Waiblingen umfasst daher auch die Leitung dieses Geschäftsbereichs.

Zu welchem Zeitpunkt Carsten Ohsberger zur Stadt Waiblingen wechselt und die Leitung der Waiblinger Feuerwehr übernimmt, steht bislang noch nicht fest. Laut einer Mitteilung der Stadt Waiblingen wird das nun mit seinem derzeitigen Arbeitgeber geklärt.