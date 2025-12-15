Die Kreisbehörde hofft, mit Markierungen auf dem Asphalt den Kunden mehr Orientierung zu vermitteln, damit sie nicht völlig verwirrt in Sackgassen oder vor Bauzäunen landen.
15.12.2025 - 19:00 Uhr
Großbaustellen machen derzeit den Menschen in der Region das Leben richtig schwer. Den meisten Ärger verursacht dabei natürlich Stuttgart 21 mit seinen langen Umwegen etwa von der S-Bahn zu den Ferngleisen des Hauptbahnhofs oder auch durch den aktuellen Schienersatzverkehr zwischen Waiblingen und der Landeshauptstadt. Die elendigen Geduldsproben im Stau vor dem Kappelbergtunnel rauben vielen den letzten Nerv.