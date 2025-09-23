Die Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Waiblingen hat Risse an den Treppenstufen festgestellt. Offen ist, wie lange die Reparatur dauert – aber es gibt eine Ausweichstrecke.

Er stellt eine wichtige Verbindung für Fußgänger dar, die vom Süden der Stadt Waiblingen in den Bereich nördlich des Bahnhofs und in Richtung Kernstadt gelangen wollen. Aktuell allerdings ist der sogenannte Schofersteg über den Gleisen seit Wochenbeginn gesperrt. Es stehen einige Reparaturarbeiten an.

Als Grund verweist der Geschäftsbereich aus dem Referat des Oberbürgermeisters Sebastian Wolf auf Schäden an den Stufen, die kürzlich festgestellt wurden. So hat die Abteilung Straßen und Brücken der Stadt festgestellt, dass an mehreren Stufen der Treppen auf der Süd- und Nordseite der Gleise Risse oder auch kleinere Abplatzungen festgestellt wurden. Dies könnte für Menschen beim Auf- oder Abstieg nicht ganz ungefährlich sein. Deshalb sind Instandsetzungsarbeiten nötig, um, die Schäden zu reparieren.

Exakte Ausmaß der Schäden noch unklar

Weil das exakte Ausmaß der Schäden an den Stufen noch nicht feststeht, „ist derzeit noch nicht absehbar, wie lange die Brücke nicht zur Verfügung steht“, teilt die Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Karin Redmann, mit.

Inbesondere für die Anwohner aus dem südlichen Waiblingen, etwa der Wasserturmsiedlung, aus der Friedrich-Schofer-Straße, für manche aus dem Bereich Kappelbergstraße und auch aus der Rinnenäckersiedlung, ist der Schofersteg durchaus eine bedeutsame Möglichkeit, über die Gleise zu gelangen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind.

Für S-Bahn Stuttgart weniger relevant

Außerdem befindet sich auf der Südseite der Bahnlinie auch eine Flüchtlingsunterkunft, die Abfallwirtschaft Rems-Murr, eine Moschee oder diverse Firmengebäude. Für Menschen, die zur S-Bahn streben, ist der Steg allerdings nicht so relevant, da für sie eher die Fußgängerunterführung direkt am Bahnhof Waiblingen infrage kommt.

Diese Unterführung wird nun auch von der Stadt als Ausweichstrecke empfohlen. Eine weitere Möglichkeit zur Unterquerung der Gleise mit Zielrichtung Innenstadt besteht im Zuge der Mayenner Straße.

Benannt nach dem Erfinder der Schofer-Kamine

Der Steg ist benannt nach einer wichtigen Persönlichkeit der Waiblinger Historie, nämlich nach Friedrich Hofer, der 1858 geboren wurde und 1934 starb. Der Fabrikant war Besitzer der Schofer- Kamin- und Ziegelwerke.

„Er ist der Erfinder der Schofer-Kamine“, weist Karin Redmann auf seine wichtigste Errungenschaft hin. Und er sei „sogar Ehrenbürger der Stadt Waiblingen, in Anerkennung seines Lebenswerks als weitsichtiger Unternehmer“.