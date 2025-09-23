Die Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Waiblingen hat Risse an den Treppenstufen festgestellt. Offen ist, wie lange die Reparatur dauert – aber es gibt eine Ausweichstrecke.
23.09.2025 - 12:24 Uhr
Er stellt eine wichtige Verbindung für Fußgänger dar, die vom Süden der Stadt Waiblingen in den Bereich nördlich des Bahnhofs und in Richtung Kernstadt gelangen wollen. Aktuell allerdings ist der sogenannte Schofersteg über den Gleisen seit Wochenbeginn gesperrt. Es stehen einige Reparaturarbeiten an.