Findet man noch schöne Gaben auf dem Weihnachtsmarkt? Eine Spurensuche in Waiblingen, Schorndorf und Rudersberg mit zum Teil erstaunlichen Erkenntnissen.
07.12.2025 - 09:52 Uhr
Früher war mehr Lametta. Und, wenn man meiner Frau glaubt, auch mehr Stil auf dem Weihnachtsmarkt. „Da gab’s noch richtigen Schmuck“, sagt sie, „und Geschenke!“ Richtig schöne. Handgemachte. Überraschende. Das war in Bremen, ihrer Heimatstadt. Dort, so behauptet sie jedenfalls, sei das heute noch so – hier eher weniger. Ich mache mich auf, den Gegenbeweis anzutreten. Das Ziel: auf den heimischen Märkten ein paar brillante Geschenkideen für unsere Leser finden.