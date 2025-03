Unbekannter will 17-Jährigen ausrauben

Ein 17-Jähriger steigt am Dienstagabend in Waiblingen aus dem Bus und wird kurz darauf von einem Unbekannten überfallen, der ihn ausrauben will.

Jürgen Veit 26.03.2025 - 15:36 Uhr

Die Waiblinger Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Raubes, der am Dienstagabend im Bereich des Danziger Platzes in Waiblingen begangen worden sein soll. Laut einem Bericht der Polizei war ein 17-Jähriger gegen 21.40 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und wollte nach Hause gehen. Doch dann habe sich ihm ein maskierter Mann, der auf einem E-Scooter herangefahren kam, in den Weg gestellt und ihn aufgefordert, seine Habseligkeiten herauszurücken.