Mehr Fahrten, längere Betriebszeiten, moderne Busse: Der Nahverkehr im Remstal wird neu aufgestellt. Was sich für Fahrgäste ändert – und wer sich umgewöhnen muss.

Frank Rodenhausen 11.06.2025 - 13:00 Uhr

Das Friedrich Müller Omnibusunternehmen (FMO) wird vom 1. Juli an den Busverkehr im Linienbündel 2 „Unteres Remstal“ verantworten. Das Unternehmen ersetzt damit den bisherigen Betreiber. Das teilen der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) und der Landkreis in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit und kündigen verschiedene Änderungen im Liniennetz an.