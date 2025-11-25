Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen in Waiblingen bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes schwer verletzt worden – der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sascha Sauer 25.11.2025 - 09:41 Uhr

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Laut der Polizei wollte der Jugendliche gegen 7.20 Uhr die Straße Hegnacher Höhe überqueren und übersah dabei den herannahenden Mercedes eines 21-Jährigen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Zusammenstoß.