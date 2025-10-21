Schwerer Fahrradunfall in Waiblingen: Eine 67-Jährige streift beim Radfahren eine Mülltonne und kommt zu Fall. Die Frau wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sascha Sauer 21.10.2025 - 09:55 Uhr

Ein tragischer Sturz mit schweren Folgen hat sich am Montagmorgen in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 67-jährige Radfahrerin gegen 9.30 Uhr auf dem Gehweg in der Karl-Ziegler-Straße unterwegs, als sie mit einer dort abgestellten Mülltonne kollidierte. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte schwer.