Den 55. Geburtstag wollte die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen groß feiern, denn der 50. fiel wegen Corona aus. Nun wird die Party erneut abgesagt. Woran liegt es diesmal?

55 Jahre Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) – das sollte in diesem Herbst eigentlich gebührend gefeiert werden. Nun aber hat die Einrichtung mitgeteilt, dass die Feier nicht stattfinden wird – aus finanziellen Gründen. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir dieses besondere Jubiläum nicht wie geplant mit der Öffentlichkeit feiern können. Auch weil wir unser 50-Jahr-Jubiläum aufgrund der Pandemie damals auch kurzfristig absagen mussten. Aber angesichts der aktuellen finanziellen Situation ist dieser Schritt notwendig“, kommentiert das die FBS-Leiterin Iris Fahle.

Iris Fahle hat erst vor wenigen Monaten die Leitung der Familienbildungsstätte übernommen. Die finanzielle Schieflage der Bildungseinrichtung, die auf Zuschüsse der Stadt Waiblingen, des Landes und des Landkreises sowie auf kirchliche Mittel angewiesen ist, währt hingegen schon längere Zeit. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Coronapandemie: Weil das FBS-Kursprogramm deswegen nur in sehr abgespeckter Form stattfinden konnte, brachen zeitweise die Einnahmen durch Kursgebühren komplett weg.

So hat Iris Fahles Neueinstieg gleich mit einer Konsolidierungsmaßnahme begonnen: Stellenanteile für die Fachbereiche wurden gekürzt. Für die Leitung und Geschäftsführung der Familienbildungsstätte ist nun eine 75-Prozent-Stelle vorgesehen, die restlichen 25 Prozent investiert Iris Fahle in die Betreuung und Organisation von Kursen zu Themen wie Lebensgestaltung, Recht und Finanzen, Ernährung, Kreativität und Eltern-Kind-Exkursionen. Ein Fachbereich, den zuvor die langjährige stellvertretende Leiterin Bärbel Beurer betreut hat, die seit Ende März im Ruhestand ist.

In der Pressemitteilung zur Absage heißt es: „Die Familienbildungsstätte Waiblingen e.V. ist seit jeher auf öffentliche Zuschüsse angewiesen, um ihr umfangreiches Bildungsangebot für Familien aufrechtzuerhalten. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist davon auszugehen, dass die Zuschussgeber künftig nicht mehr im bisherigen Umfang fördern können. Das hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit. Um finanziell verantwortungsvoll zu handeln, müssen Einsparmaßnahmen vorgenommen werden.“ Eine davon ist die Absage der geplanten Feier zum 55-jährigen Bestehen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Iris Fahle.