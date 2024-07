Zwei Personen in S-Bahn sexuell belästigt

Ein 46-Jähriger hat offenbar zwei Personen in einer S-Bahn der Linie S2 sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die zwischen Schorndorf und Waiblingen mit im Zug waren.

may 15.07.2024 - 14:24 Uhr

Ein 46-Jähriger soll zwei Reisende am Samstagabend gegen 23 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 sexuell belästigt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wählte ein Zeuge laut der Polizei den Notruf, nachdem der mutmaßliche Täter die beiden bislang unbekannten Reisenden in der Bahn zwischen Schorndorf und Waiblingen unsittlich berührt haben soll.