Baugebiete schaffen Wohnraum, ziehen Steuerzahler an und bringen Geld in die Kasse. Thilo Sekol sieht das anders. Der SAP-Berater sagt, Neubaugebiete wie das am Söhrenbergweg in Waiblingen bringen weder ökonomischen noch ökologischen Mehrwert, sondern vor allem hohe Folgekosten.