Ein Bürgerrat diskutiert über Künstliche Intelligenz und Freiheit. Am Projekt der Uni Tübingen arbeiteten auch Waiblingerinnen und Waiblinger mit. Ihre Vorschläge zeigen jetzt Wirkung.
05.03.2026 - 14:00 Uhr
Als Natalie Karl aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) das amtliche Schreiben in ihrem Briefkasten entdeckte, war sie irritiert. „Ich dachte erst, das ist ein Fake“, erzählt die 38-Jährige. Doch eine Recherche im Internet zeigte: Der vom Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf unterzeichnete Brief war echt. Natalie Karl war ausgelost worden, an einem Bürgerrat zum Thema „KI und Freiheit“ teilzunehmen.