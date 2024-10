Wettbewerb im Bouldern: Per Seitensprung zum Gipfel

Voller Einsatz gefragt: 120 Teilnehmer sind am Samstag bei den 1. Waiblinger Stadtmeisterschaften im Bouldern um den Titel geklettert. Die deutsche Nummer eins wird erster Titelträger bei den Männern.

Eva Herschmann 13.10.2024 - 11:59 Uhr

Der erste Waiblinger Stadtmeister im Bouldern kommt aus Niedersachsen. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Thorben Perry Bloem aus Braunschweig und Max Kleesattel aus Schwäbisch Gmünd. Beide hatten am Samstag im Active Garden in Waiblingen drei Gipfel erklommen und vier Zonen in der vierten Kletterwand bewältigt. Thorben Perry Bloem, die Nummer eins der deutschen Kletter-Rangliste, hatte aber nur sechs Versuche für seine drei Gipfelstürme gebraucht, während Max Kleesattel, der Zweite im nationalen Ranking, acht Anläufe benötigte.