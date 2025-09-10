Hans Peter Stihl, langjähriger Geschäftsführer der Firma Stihl mit Sitz in Waiblingen, hat für sein Lebenswerk den Deutschen Gründerpreis erhalten.
„Es erfüllt mich mit Stolz, diesen Preis stellvertretend für meinen Vater entgegenzunehmen zu dürfen. Er ist ein großes Zeichen der Anerkennung für alles, was er geschaffen und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben hat", sagte Nikolas Stihl, Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, laut einer Mitteilung seines Unternehmens vom Mittwoch anlässlich der Preisverleihung am Dienstagabend in Berlin. „Der Macher mit Haltung, Geradlinigkeit und klaren Prinzipien schrieb eine der ganz großen Geschichten des deutschen Mittelstands", urteilte die Gründerpreis-Jury.