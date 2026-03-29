Der Biologe Robert Marc Lehmann wirft Verantwortlichen vor, ihn wegen angeblicher «Selbstdarstellung» von der Walrettung ausgeschlossen zu haben. Die weisen die Vorwürfe zurück.
Wismar/Schwerin - Der an der Rettung des Wals beteiligte Biologe Robert Marc Lehmann hat Verantwortlichen vorgeworfen, ihn von weiteren Aktionen ausgeschlossen zu haben. Auf der Plattform Instagram berichtete er, dass Verantwortliche ihm als Grund hierfür "Selbstdarstellung" unterstellt hätten. Zudem sei er vor Ort bereits unfreundlich begrüßt worden.