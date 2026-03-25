Ein Buckelwal ist vor Niendorf in der Ostsee gestrandet. Warum sich solche Meeressäuger dorthin verirren und weshalb ihre Rettung so schwierig ist.
25.03.2026 - 13:26 Uhr
Ein gestrandeter Buckelwal vor Niendorf an der Ostsee bewegt derzeit viele Menschen. Seit Montagnacht liegt das geschwächte Tier auf einer Sandbank vor dem Timmendorfer Strand. Mehrere Rettungsversuche blieben bislang ohne Erfolg. Nun setzt sich die Hoffnung auf schwereres Gerät, das den Wal doch noch zurück ins tiefere Wasser bringen könnte. Nach aktuellem Stand soll ein größerer Saugbagger an die Einsatzstelle gebracht werden, nachdem ein erster Versuch mit kleinerem Gerät am festen Sand gescheitert war.