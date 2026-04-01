Wal «Timmy» hat sich erneut festgeschwommen. Experten hoffen, dass das Tier mit etwas Ruhe Kraft sammeln und sich doch noch selbst befreien kann. Die Prognosen sehen allerdings nicht gut aus.
01.04.2026 - 03:01 Uhr
Wismar - Trotz schlechter Prognosen wollen die Experten den Buckelwal vor Wismars Ostseeküste nicht aufgeben. "Die Gesamtprognose für das Tier ist nicht gut. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass der Wal sich aus eigenem Antrieb wieder in Bewegung setzt", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Umweltministeriums und der beteiligten Organisationen.