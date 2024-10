Wandern mit Ausblick und Einkehr in Rheinhessen und in der Pfalz – ein Urlaub in einer der schönsten Gegenden Deutschlands ist im Herbst zur Zeit der Weinlese besonders erholsam.

Das Schönste am Wandern ist die Einkehr, heißt es. Und noch schöner wird es, wenn auf dem Weg zum gastlichen Winzerhof oder zur urgemütlichen Wanderhütte eine Aussicht nach der anderen fasziniert. Wenn sich wie in Rheinhessen soweit das Auge reicht die Weinberge aneinanderschmiegen. Oder wenn dichter Wald und Buntsandsteinfelsen die Weinberge umrahmen wie in der Pfalz. Ob regionale Spezialitäten wie Spundekäs mit Brezeln oder Pfälzer Saumagen, vor allem gehört zu einer zünftigen Wanderrast ein Wein, der immer dort am besten schmeckt, wo er gereift ist. Rheinland-Pfalz vereint Landschaft und Kulinarik auf genussvollen Wandertouren durch Wald, Wiese und Weinberg.

Zornheim in Rheinhessen: Tour mit Aussicht

Ganz nah an der Landeshauptstadt Mainz liegt Zornheim, eine der höchstgelegenen Weinbaugemeinden in Rheinhessen. Riesling, Bacchus, Huxelrebe, aber auch Burgunderweine und Auxerrois reifen auf rund 140 Hektar Rebenlandschaft. Panoramablicke über die typische Hügellandschaft reichen bis zur Skyline Frankfurts, ins nordpfälzische Bergland, bis zum Odenwald, in den Hunsrück und den Taunus. Die Hiwweltour „Zornheimer Berg“ wird so zu einer Tour mit ständiger Aussicht. Das Wort „Hiwwel“ steht in Rheinhessen für Hügel, von denen es so viele gibt, dass die Region auch „Land der 1000 Hügel“ genannt wird. Zehn Informationstafeln auf der 6,8 Kilometer langen Runde lassen die Wanderer mit neuem Wissen zum Beispiel über den Steinkauz, die Entstehungsgeschichte der Hiwwel, die Wildbienen oder den Jubiläumswald zurückkehren.

Lesen Sie auch

Das Ziel dieser Hiwweltour ist ein sehr gastlicher Ort: Auf einem Plateau steht der Zornheimer Weinpavillon mit einer von Bruchsteinmauern umschlossenen Terrasse. Wanderliege, Ruhebänke und der große Tisch des Weines laden zur Rast ein. Von April bis September schenken an den Wochenenden die örtlichen Winzer dort ihre Weine zu rheinhessischen Spezialitäten wie Spundekäs mit Brezeln und warmer Fleischwurst aus. Für alle, denen der Sinn nach Ruhe, Besinnlichkeit und innerer Einkehr steht, sind es nur ein paar Schritte zur kleinen Kapelle auf einem der höchstgelegenen Punkte in der Landschaft – Panoramaaussicht inbegriffen.

Traditionelle Hüttenkultur im Pfälzerwald

Sankt Martin liegt dort, wo sich die Pfälzer Weinlandschaften und der Pfälzerwald am nächsten sind. Auf dem steilen Wingertsberg reifen die Trauben auf Buntsandstein und werden in reiner Handarbeit gelesen. In Sankt Martin endet die fünfte und mit knapp 20 Kilometern längste sowie anspruchsvollste Etappe des Pfälzer Weinsteigs. Vom Neustädter Marktplatz aus führt sie zunächst hinauf zur Hambacher Höhe, zum Nollensattel, zur Aussichtsplattform des Zigeunerfelsens, zum Nollenkopf und zum Sühnekreuz. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Hambacher Schloss, das unbedingt einen Abstecher wert ist. Die Ausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ erklärt, warum 1832 mehr als 20.000 Patrioten gegen die herrschenden Zustände protestierten und der Ort als die Wiege der deutschen Demokratie gilt.

Über den Sommerberg geht es weiter bergan zum Hohe-Loog-Haus, das nicht nur pfälzische Spezialitäten, sondern auch Fernsicht in die Südpfalz serviert. Nicht minder aussichtsreich lädt wenig später das Kalmithaus auf dem höchsten Gipfel des Biosphärenreservates Pfälzerwald zur Pause ein. Auf der Speisekarte stehen Pfälzer Saumagen, Leberknödel, Bratwurst, Sauerkraut und Weißer Käse mit Pellkartoffeln. Beide Häuser gehören dem Pfälzerwaldverein und sind Beispiele für die traditionelle Hüttenkultur in der Pfalz, die von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde und von Wanderern sehr geschätzt wird. Rund 150 bewirtschaftete Hütten in der Pfalz machen das Wandern mit Einkehr zum Vergnügen. Dort trinkt man Rieslingschorle, die in der Pfalz Kulturgut ist. Warum Riesling? Weil seine Säure dafür sorgt, dass die Schorle frisch und spritzig schmeckt.

