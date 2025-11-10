Waldbademeister im Schwarzwald Seine Freunde sind die Bäume
„Die Bäume sind immer da. Sie lassen mich so sein, wie ich bin“, sagt Reno von Buckenberg. Ein Tauchgang mit dem Waldtherapeuten in die Tiefen des Schwarzwalds.
„Die Bäume sind immer da. Sie lassen mich so sein, wie ich bin“, sagt Reno von Buckenberg. Ein Tauchgang mit dem Waldtherapeuten in die Tiefen des Schwarzwalds.
Der Weg führt steil bergauf, da ist nichts zu machen. Vorne geht Reno von Buckenberg. Sein Schritt ist bedächtig, beinahe meditativ. So langsam, dass man schon aufpassen muss, ihn nicht unabsichtlich zu überholen. Es ist einer der letzten warmen Spätsommertage in Bad Wildbad. Die Sonne über dem Schwarzwald spickelt durch weiße Wattewolken und macht Jacken überflüssig. Reno von Buckenberg trägt Outdoorhose und Holzfällerhemd.