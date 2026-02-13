Waldbahn in Welzheim Volldampf für die Waldbahn: Arbeiten für den Neustart laufen
Nach den Hochwasserschäden werden aktuell an der Strecke der Schwäbischen Waldbahn die Hangrutschungen gesichert. Im Mai sollen die Züge wieder fahren.
Der Schreitbagger klammert sich fest in den Steilhang, seine stählernen Stützbeine stemmen sich in den aufgeweichten Boden unterhalb des Gleisbetts. Mit seinem langen Bohrarm treibt das Spezialgerät Ankerpfähle 14 bis 16 Meter tief in den Untergrund. 24 dieser Stahlpfähle werden hier gesetzt, um den Hang zu sichern. Oben im Gleisbereich bereitet ein zweiter Bagger die weiteren Arbeiten vor. Material wird über die Schienen herangeführt und wieder abtransportiert. Alles läuft über das Gleis – Zufahrten von unten gibt es nicht.