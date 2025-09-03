Wegen eines riesigen Waldbrandes im Norden Kanadas müssen mehr als tausend Menschen ihre Häuser verlassen.
03.09.2025 - 10:47 Uhr
Im Norden Kanadas müssen mehr als tausend Menschen wegen eines riesigen Waldbrands ihre Häuser verlassen. Da das seit Wochen anhaltende Feuer die Orte Fort Providence und Whati in den Nordwest-Territorien direkt bedroht, unterliegen die Einwohner seit Dienstag einer Evakuierungsanordnung. Das Feuer hat bereits mehr als 102.000 Hektar Land zerstört. In den vergangenen Tagen breitete es sich rasch aus und machte die ersten Evakuierungen des Jahres im Norden Kanadas nötig.