Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.
08.08.2025 - 07:35 Uhr
Mehr als zwei Tage nach dem Ausbruch des größten Flächenbrandes in Frankreich seit Jahrzehnten - die Rauchschwaden trüben inzwischen sogar den Himmel über Mallorca - hat ein Großaufgebot der Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen können. Über 2.000 Feuerwehrkräfte und 200 Polizeibeamte blieben mit sechs Löschflugzeugen und drei Hubschraubern weiter im Einsatz, um den Brand in der südfranzösischen Region Okzitanien zwischen Narbonne und Carcassonne zu bekämpfen, teilte die Präfektur am Abend mit.