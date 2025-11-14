Waldenbuch muss sparen Geld fließt ins Hallenbad
Waldenbuchs Bürgermeister Chris Nathan hat in der Gemeinderatssitzung den Haushaltsplan 2026/2027 vorgestellt. Und – wie bei den meisten Kommunen derzeit – gilt: sparen.
„Die Lage ist ernst.“ Ein Satz aus dem Bürgerbrief, den Steffen Jäger, Baden-Württembergs Gemeindetagspräsident, verschickte. Waldenbuchs Bürgermeister Chris Nathan (CDU) stellte ihn an den Anfang seiner Rede zum Haushaltsplan 2026/2027, auf die aktuelle weltpolitische Großwetterlage und die schwächelnde Wirtschaft verweisend.